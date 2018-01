GGD start proef in Rotterdam met webcamconsult over soa's

Rotterdamse jongeren kunnen binnenkort via hun webcam vragen stellen over seks en seksueel overdraagbare ziektes. In plaats van een bezoek aan de huisarts, kunnen jongeren zo in gesprek met een verpleegkundige van de GGD.

Het voordeel van een webcamgesprek is dat het de drempel verlaagt om een soa te melden. Jongeren kunnen zo bijvoorbeeld geen bekenden tegenkomen in de wachtkamer. Het gesprek is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met huisarts of ouders.

Als uit het gesprek blijkt dat iemand kans loopt op een soa, krijgt diegene een soa-testpakket toegestuurd. Jongeren kunnen de test terugsturen en krijgen dan de uitslag en verder advies.

Risicogroep

Jaarlijks meldden zich nu zo’n 120 duizend mensen bij de GGD met vragen over seks en soa's. De GGD hoopt via internet een paar duizend jongeren te helpen, met name die tussen de twaalf en zeventien jaar.

"Bij hen is de drempel hoog, ze beginnen pas net met hun seksuele ontwikkeling", legt Mieke Steenbakkers van de GGD Zuid-Limburg uit. "Jongeren onder de 25 jaar zijn een risicogroep, omdat in deze groep veel wisselende contacten voorkomen."

Bij de proef zijn onderzoekers van de Universiteit Maastricht en de Rutgers Stichting betrokken. In Groningen en Zuid-Limburg is de test met webcamgesprekken al begonnen. Over een half jaar wordt bekeken of het project een vervolg krijgt.