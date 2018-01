Deel dit artikel:











Regiogenoten opgepakt voor beroving in Gouda Politie Rotterdam (Archieffoto: Thijs Kern)

De politie heeft twee Rotterdammers (22 en 23) en een Dordtenaar (23) opgepakt voor een gewelddadige beroving in een bus in Gouda. De mannen zijn opgepakt in een auto op de Maashaven in Rotterdam.

Een van de verdachten zou via een verkoopsite een afspraak met het slachtoffer hebben gemaakt over de verkoop van een MacBook. Op de plek van de afspraak vertelden twee mannen hem dat hij een stukje moest doorrijden. Daar werd hij bedreigd met een vuurwapen. Na een korte worsteling werd het slachtoffer beroofd van een mobiele telefoon. Daarna zijn de verdachten mogelijk weggereden in een zwarte Audi.