Met Code Rood met je lege vrachtwagen de snelweg op... waarom?

Minister Van Nieuwenhijzen wil weten waarom vrachtwagens ondanks code rood toch de weg op zijn gegaan. Tijdens de westerstorm zijn 66 vrachtwagens omgeblazen en daar heeft het verkeer veel last van gehad. Veel wegen werden afgezet vanwege gekantelde vrachtwagens en omgevallen bomen.

In onze regio was het onder meer raak op de Moerdijkbrug (A16), de Ring Noord (A20) en de A15.



De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil met de transportsector bespreken welke maatregelen er nodig zijn om dit in de toekomst te voorkomen, want "de overheid geeft code rood toch niet voor niets."

Vakbond

Ook vakbond CNV wil hier onderzoek naar. Bestuurder Tjitze van Rijssel noemt het 'verbazingwekkend' dat nog zoveel vrachtwagens alle waarschuwing hebben genegeerd.

"Gaat het vooral om witte kentekens (buitenlandse trucks) of zijn het vooral eigen rijders en Nederlandse transportbedrijven, die beter zouden moeten weten", stelt Van Rijssel.

Als het inderdaad om buitenlandse truckers gaat, dan heeft het plaatsen van waarschuwingen in het Nederlands langs de weg weinig zin. "Maar ook in het Engels doet dat niet zoveel", gaat Van Rijssel verder, "want veel van deze chauffeurs komen uit het Oostblok en zijn de Engelse taal niet machtig."

Ook zet de vakbond vraagtekens bij de rol van de werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Die geven het advies om de instanties op te volgen, maar laat de beslissing bij de werkgever. "Dat is niet genoeg", zegt Van Rijssel. "Dan winnen in de praktijk al snel de economische belangen het van de veiligheid."

Andere maatregelen

Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek zegt Van Rijssel dat hij voorstander is van alle maatregelen om de ongelukken met vrachtwagens te voorkomen. "En als dat een rijverbod is voor vrachtwagens bij Code Rood, dan moet dat maar."