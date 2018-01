Twee jaar geëist voor cocaïnesmokkel door Capellenaar

Justitie heeft twee jaar cel geëist tegen een verdachte uit Capelle aan den IJssel voor zijn rol in een transport van ruim duizend kilo cocaïne.

Een container, met daarin de drugs, reed in december 2015 van de haven van Antwerpen naar een loods in Raamsdonkveer. In de container moesten dozen met ananassap zitten. Maar in twee van de dozen zaten pakketten met cocaïne.

In en bij de loods werden vier mannen opgepakt. Later zijn nog eens twee mannen gearresteerd. De andere verdachten stonden eerder al voor de rechter. Twee van hen kregen 3 en 5 jaar cel. De andere twee werden vrijgesproken. Justitie ging tegen de vrijspraak in beroep.

Een tweede verdachte kon donderdag niet bij de zaak zijn door de storm. Hij moet over een paar weken voor de rechter verschijnen.