Deskundige: Veel bomen kregen in deze storm het laatste zetje

De hevige westerstorm van donderdag heeft ook tientallen bomen in en om Rotterdam geveld. Hulpdiensten hadden de handen vol aan gewonden door afgewaaide takken.

De storm op 3 januari eerder dit jaar heeft in sommige gevallen al wat voorwerk gedaan, zegt bomendeskundige van de gemeente Ronald Loch. "Bomen kregen in deze storm het laatste zetje."

Met kluit en al

Ook de regen van de afgelopen dagen kan volgens de expert hebben meegespeeld. Die maakt de ondergrond drassig en verzadigd. In dat geval gaan bomen met kluit en al om.

"Zeker in parken heb je dat nog wel eens, maar ook in de bestrating", zegt Loch, die eerder op de dag bijna zijn auto had geparkeerd op een plek waar een moment later een boom omviel.

Bomencontrole

Volgens de bomendeskundige zijn er weinig maatregelen te nemen: "Grote bomen kun je niet vastzetten." Wel heeft hij na de storm 3 januari veel bomen nagelopen om te controleren.

Dat doet hij met een team van vijf oud-boomverzorgers met twintig jaar ervaring in boominspectie. "Per jaar kijken we er 40 duizend van de 160 duizend na. Een flinke klus voor z'n vijven."

Loch en zijn team doen dat met hun ogen: "Je moet het zien als de lichaamstaal van de boom die zegt: hier heb ik pijn of een scheur. Dat zien wij met een visuele controle. Aan de hand daarvan bepaal je of een boom weg moet of kan blijven staan."

Meldingen

"We doen het nodige jaarlijks, maar dit soort extreme stormen, daar kun je niet tegenaan werken." Mensen kunnen omgewaaide of beschadigde bomen melden via het nummer 14010. Loch kreeg veel meldingen, bijvoorbeeld van mensen bij wie een boom tegen het huis is gevallen.

"Gelukkig hebben de meeste mensen zich gehouden aan oproep niet de straat op te gaan, of Kralingse Bos in", zegt Loch. "Je moet je niet indenken dat mensen toch het bos in gaan en er gebeurt wat."