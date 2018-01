Deel dit artikel:











Vrienden van Amstel Live viert 20e verjaardag in Ahoy Twintig jaar Vrienden van Amstel Live - Foto: ANP

Veertien concerten voor 190.000 toeschouwers. Donderdagavond was de eerste show van de Vrienden van Amstel Live in Ahoy in Rotterdam.

De rode loper lag uit voor tientallen artiesten die het twintigjarig jubileumfeestje van 'De Vrienden...' gaan vieren. Marco Borsato en Guus Meeuwis kwamen als eersten gebroederlijk over het fris gestofzuigde tapijt. Ze hebben er zin in. "Het unieke van dit feest is dat alle muziekstromen er samenkomen", zegt Marco Borsato. "Dance, urban, pop, rock, Nederlandstalig, het is allemaal vertegenwoordigd en speelt bovendien ook nog samen de sterren van de hemel." Hij treedt deze keer bijvoorbeeld op met André Hazes junior, iets waar hij al lang naar heeft uitgekeken. Thuiswedstrijd

Voor Paul de Leeuw is het de eerste keer dat hij het podium beklimt bij De Vrienden van Amstel Live. "Geweldig dat ik mee mag doen. En dat dit toch een thuiswedstrijd is. Optreden in Rotterdam is voor mij altijd thuiskomen. En dat kan Kraantje Pappie lekker niet zeggen." Ook Broederliefde, Diggy Dex, Kensington, Brainpower, Direct en Gers Pardoel treden op. De Vrienden van Amstel Live is tot en met 26 januari te zien in Ahoy.