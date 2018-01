Meeste treinen rijden weer

De NS verwacht vrijdag grotendeels volgens het spoorboekje te kunnen rijden. Maar de nasleep van de storm van donderdag is nog wel merkbaar. Tot 10.30 uur is er geen treinverkeer tussen Leiden en Schiphol wegens een defecte bovenleiding.

Op Rotterdam CS zijn de reizigers opgelucht. "Ik heb het gisteravond gecheck of de treinen weer een beetje rijden. Ik moet in Amsterdam zijn. Ik durf het wel aan", zegt een man die een training moet geven in de hoofdstad.

"Gisteren moest ik worden opgehaald door mijn partner. Ik heb toen twee uur staan wachten. Maar dat is niks in vergelijking met mensen die tot in de avond moesten wachten."

De treinen die vrijdag rijden kunnen korter zijn. Dat kan overlast geven, zegt de NS. De Spoorwegen raden mensen aan om voor vertrek op de reisplanners te kijken.

Donderdag lag het treinverkeer als gevolg van de storm plat. Op tientallen plaatsen was de bovenleiding beschadigd, soms over een lengte van kilometers. De problemen hielden tot laat in de avond aan.

Daardoor stonden op stations in het hele land gestrande reizigers. In de loop van de avond konden de meeste mensen weer naar huis. In de nacht hebben werknemers van ProRail en de NS de meeste problemen op het spoor verholpen.