Grote politieactie in Hoogvliet: 'Even kijken of alles goed gaat'

Een deel van Hoogvliet was donderdag urenlang blauw gekleurd. Tientallen agenten, brandweermensen en douaniers hielden er een grootscheepse controle. Ze bekeken talloze auto's, maar trokken ook de wijk in. "Gewoon om te kijken of alles goed gaat."

Agent Jeroen Adjanga lacht. Waarschijnlijk heeft Hoogvliet maar zelden zo veel agenten bij elkaar gezien. Die hebben het de hele middag en avond druk met controles op allerlei plekken.

Zo is er een scanauto van de politie centraal opgesteld. Die kijkt of bepaalde kentekens geregistreerd staan in de computers van de politie of de fiscus.

"Dan blijkt bijvoorbeeld iemand een tijdje geen belasting te hebben betaald of een wanbetaler te zijn wat betreft boetes of gezocht te worden voor winkeldiefstallen enzo. Dan voelen we zo iemand even aan de tand."

Dankzij de scanauto worden ook gestolen auto's opgespoord. De politie kan een wagen die in Zuid-Europa was ontvreemd, van de weg halen. De inzittenden worden gearresteerd.

Terrorisme

Even wordt het spannend op de controleplaats aan de Leemkuil als er een auto opduikt waarvan de eigenaar mogelijk betrokken is bij terrorisme. Agenten keren de auto binnenstebuiten. Maar dan blijkt er een foutje te zijn in de registratie. De inzittenden mogen verder.

De wijk in

De politie controleert donderdag niet alleen het verkeer. Agenten trekken de wijk in en kijken bijvoorbeeld of er nog weggewaaide takken liggen na de storm. En ze doen aan inbraak- en diefstalpreventie.

Ze spreken bijvoorbeeld iemand aan die even een boodschap wil doen en zijn auto met draaiende motor achterlaat. Een van de agenten overweegt nog om met de auto naar het bureau te rijden, maar daar ziet hij deze keer vanaf.

Laptop

Agenten kijken ook in donkere huizen. Als ze daar bijvoorbeeld een laptop op tafel zien liggen, dan geven ze dat door aan de bewoners.

Even na middernacht maakt de politie de balans op van de controle in Hoogvliet. Enkele autobestuurders zijn aangehouden omdat ze onder invloed waren van drank of drugs of omdat ze een valse identiteit opgaven.

Verder vonden agenten in auto's onder meer kleine hoeveelheden drugs, een slagwapen, een mes en een bivakmuts. De spullen zijn in beslag genomen.