Hoe liep het Running Team deze week? #1

Het ging over bloedende tepels, schuurplekken, vlogs met ruis en gewoon zware benen. "Een smooth begin", aldus coach Gerben Solleveld.

Een smooth begin was het, d.w.z. het liep soepeltjes. De eerste filmpjes stroomden binnen. Maar wacht even, dat vloggen liep nog niet altijd even smooth, zoals blijkt uit enkele berichten in onze WhatsApp-groep:

Mijn vlogs hebben helaas geen geluid opgenomen. Super balen. Wesley

Eerst sportschool en daarna een heerlijke massage. Jullie raden het al. Thuis gekomen zonder film. Jannie

Niet getreurd, jullie worden na één week nog niet ontslagen uit het Running Team. Want er werden wel degelijk enkele toffe filmpjes gemaakt. Zie hier het resultaat:

Uw coach is wel tevree en maakt de balans na een week als volgt op:

Het is overigens op WhatsApp een komen en gaan van tips. Jeroen mag zich officieel looptrainer noemen en steekt dat dan ook niet onder stoelen of banken:

Laat ook weten als mijn ongevraagde adviezen niet gewenst zijn, is mijn natuur als trainer om te begeleiden. Jeroen

Maar gelukkig is nog nooit iemand slechter gaan lopen van een goeie tip. Toch?

Wesley beulde zichzelf af door de loodzware Halve van Egmond te lopen. Op de boulevard liep hij er nog fris en fruitig bij.

Om een bruggetje te maken: voor een goede wedstrijd heb je ook goede voeding nodig. Toch? De eiwitshakes en -poeders vlogen ons om de oren:

Ik meng 250 ml melk met 3 schepjes poeder en dat neem ik binnen een half uur na een lange training. Joey

Na het lopen neem ik eiwitpoeder met Griekse yoghurt (als ik direct thuis ben) of een eiwitshake als ik in de auto zit naar huis. Corine

Bovenstaande 'tips' bieden geen garantie voor elke hardloper. U dient dit proefondervindelijk zelf te ervaren. Gelukkig was daar nog een wijsheid van een coach:

Eiwitshakes heb ik ook wel eens gedaan, maar ik vind dat meer voor de echte topsporter. Gerben

Krentenbol of brood zou ook kunnen. Jeroen

Waarvan akte. En over wijsheden en voeding gesproken. Bekijk hier de overheerlijke puur-en-natuur-shakes van deelnemer Jannie eens:

We sluiten de terugblik op de week bloederig af met een discussie over welke loopshirts nou wel en niet lekker lopen:

Ik blijf plakken maar dan alleen met de grote afstanden. Jeroen

Met een goed ondershirt heb je dat probleem niet. Als man zijnde heb ik nooit het probleem met bloedende tepels of schuurplekken door goede shirts. Joey

Pleisters werken ook heel goed. Wesley

Zijn er ook nog berichten van Ernst-Jan, hoor ik u denken? Jawel, ook hij gaat ‘still going strong’. Maar Ernst-Jan heeft, heel retro, geen WhatsApp, of in zijn bewoordingen: "Niet de moderne middelen die ervoor nodig zijn." Geen probleem, we houden je ook over hem op de hoogte hoor.

Tot slot blikken wij terug op hoe het allemaal begon, zo kort geleden nog maar:

Dat was 'm. De eerste week. Nog maar elf te gaan. Dan stuiteren we allemaal de Coolsingel op.

