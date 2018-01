Deel dit artikel:











Oud schip van zeekadetten Schiedam maakt laatste vaart naar de schroot De Spica voor het laatste vaartocht

"S. P. I. C. A. Spica. Spica. Spicaca!" Met die groet nam het Zeekadetkorps in Schiedam vrijdagochtend afscheid van hun geliefde schip. De Spica is op en voldoet niet meer aan de eisen. "Het is een heel vervelende, jammere dag", zegt Martijn van Vliet, bootsman bij het korps.

De Spica lag in de Wilhelminahaven in Schiedam. Het Zeekadetkorps gebruikte het schip om de jeugd te interesseren voor het vak van zeeman en -vrouw. De Spica was beeldbepalend voor Schiedam en het decor voor meerdere evenementen. "Ik heb hier een geweldig leuke tijd gehad", herinnert een oud zeekadet die afscheid komt nemen zich. "Voor de Spica hadden we een mijnenveger van de marine. Die was heel mooi, maar de kachel deed het niet en het lekte van alle kanten. De Spica was superluxe. We hebben hier heel wat jaartjes doorgebracht." Maar na 39 jaar komt daar nu een eind aan. "Het staal is door weer en wind achteruit gegaan. Het schip komt uit 1942, dus het gaat al wat jaartjes mee. Op een gegeven moment is het staal dan op", zegt Van Vliet. Sloop

Twee sleepboten hebben de Spica vrijdagochtend opgehaald en naar 's-Gravendeel gebracht. De Scheepssloperij Nederland haalt het schip daar uit elkaar. Twee sleepboten hebben de Spica vrijdagochtend opgehaald en naar 's-Gravendeel gebracht. De Scheepssloperij Nederland haalt het schip daar uit elkaar. De zeekadetten hoeven niet lang te treuren. Ze hebben alweer een nieuw schip: de Pontresina. Van Vliet: "Dus we kunnen gewoon doorgaan."