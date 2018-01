Duwbak kapseist op het Hollands Diep

Gekapseisde duwbak in het Hollands Diep (Foto Gezagvoerder Tjeerd)

Op het Hollands Diep is een duwbak omgeslagen. De lading damwandprofielen is op de bodem van de rivierarm terecht gekomen.

De lading ligt aan de zijkant van de vaargeul, ter hoogte van het Zuid-Hollands Diep. Volgens Rijkswaterstaat kunnen de schepen op het Hollands Diep er zonder problemen langs.

De berging van de lading duurt vermoedelijk enkele dagen. De damwandprofielen moeten van de bodem worden opgevist en dat duurt wel even, verwacht Rijkswaterstaat.

Waardoor de duwbak in de problemen is gekomen is nog onduidelijk. Mogelijk heeft het ding water gemaakt door de hoge golfslag.