Mysterie gekaapte karpers Spijkenisse opgelost Een willekeurig gevangen karper - Archieffoto

In Spijkenisse is het mysterie van ontvoerde karpers opgelost. De dieren waren een paar maanden geleden plotseling verdwenen en doken op in de Betuwe.

Er ontstond ophef toen hengelaars op een forum foto’s van karpers ontdekten. De vissen, die als trofeeën werden getoond, leken wel heel erg op de karpers die HSV Ons Genoegen had uitgezet in de wateren van de wijken de Akkers en Sterrenkwartier. Het beeldmateriaal kwam echter uit een hele andere omgeving: de Betuwe. Het vermoeden ontstond toen dat de karpers uit Spijkenisse waren ontvoerd door een oud-lid van de vereniging. Hij zou ze in zijn professionele visvijver hebben losgelaten. Op social media ontstond veel beroering over de zaak. Uiteindelijk zijn beide partijen met elkaar om tafel gegaan en is het tot een schikking gekomen. Hoe de vissen in de visvijver terecht zijn gekomen, blijft onbekend. Wel krijgt HSV Ons Genoegen geld van de eigenaar van de visvijver om nieuwe karpers te kopen.