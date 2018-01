Feyenoord met fitte selectie naar Amsterdam

Feyenoord vertrekt zondag met een fitte selectie naar Amsterdam voor de Klassieker tegen Ajax. Dat betekent dat de spelers die langdurig geblesseerd waren, Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden en Ridgeciano Haps, ook weer kunnen spelen.

Of dat echt gaat gebeuren, wilde assistent-trainer Jean-Paul van Gastel niet zeggen. Hij verving tijdens de persconferentie de zieke Giovanni van Bronckhorst.

Zaterdag wordt daadwerkelijk de knoop doorgehakt na de laatste training, zei Van Gastel, die niet veel kwijt wilde over het vertrek van keeper Kenneth Vermeer en de komst van Van Persie. Over laatstgenoemde zei de de assistent wel: 'Wachten wanneer Van Persie verschijnt, wanneer hij beschikbaar is. Mooi als hij terugkomt naar Nederland, net als Dirk Kuyt eerder. Spelers kijken tegen hem op, ik zie alleen maar pluspunten.'