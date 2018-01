El Ahmadi: 'Tijd om daar weer eens een resultaat te halen'

Feyenoord moet zondag naar Amsterdam voor de Klassieker tegen Ajax. En winnen in de Arena doen de Rotterdammers zelden. Daar wil Karim El Ahmadi niet te lang bij stilstaan. "Altijd vertrouwen hebben, zeker hoe wij eerste seizoenshelft zijn geëindigd. Het wordt wel weer eens tijd om een goed resultaat te halen daar."

Het duel in Amsterdam is cruciaal, voor beide clubs. "Wedstrijd kan cruciaal zijn ja, heel belangrijk om een kans te hebben om mee te doen," aldus El Ahmadi, die blij is met zomeraanwinst Yassin Ayoub. 'Een goede zet van Feyenoord. Club was er snel bij. Talentvol en type Feyenoord-speler. En gratis toch? Ook goed, knap wat Feyenoord heeft gedaan."

En dan is er nog Robin van Persie. Hij is nog steeds niet in de Kuip gesignaleerd. "Ik heb hem nog niet gezien, hopelijk komt hij zo snel mogelijk."