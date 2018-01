Nationale ombudsman niet te spreken over schuldhulp gemeenten

De hulp aan mensen met problematische schulden moet beter. Dat concludeert de Nationale ombudsman Van Zutphen na onderzoek in tien gemeenten, waaronder de Drechtsteden. Er is het afgelopen jaar te weinig verbeterd, vindt hij.

Gemeenten zijn sinds 2012 verantwoordelijk voor schuldhulp. In 2016 onderzocht Van Zutphen ook al hoe de gemeenten het er vanaf brachten.

Het bleek toen dat niet iedereen die in de schulden zit zelf de weg weet te vinden naar de gemeente. Daardoor kregen veel mensen niet de hulp die ze nodig hebben.

Ruim een jaar later zijn de drempels nog steeds te hoog , zegt Van Zutphen. Mensen klagen nog steeds dat ze veel formulieren moeten invullen of workshops moeten volgen om in aanmerking te komen voor hulp. Veel mensen haken daardoor al vroeg af.

Onder degenen die vaak buiten de schuldhulpverlening vallen, zijn opvallend veel mensen die in scheiding liggen of zzp'er zijn.

Het onderzoek van de Nationale ombudsman is nog een verkenning. Later dit jaar volgt een uitgebreider rapport.