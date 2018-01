Zwemcentrum Rotterdam klaar voor eerste zwemmers

Rotterdam-Charlois zit al een maand zonder zwembad. Maandag komt daar verandering in als het splinternieuwe Zwemcentrum Rotterdam zijn deuren opent. De verwachtingen zijn hoog. "We zijn er helemaal klaar voor."

Directeur Ronald van Ombergen van Sportbedrijf Rotterdam is een trots man dezer dagen. In de cafetaria wordt nog wat geklust en her en der wordt een randje gekit, maar het bad ligt.

"Het grote bad voldoet aan alle eisen van de topsport. Hier kan bij wijze van spreken voor de Olympische Spelen gezwommen worden."

Wat meteen opvalt: de thermostaat staat flink hoog in het bad. Van Ombergen: "Dat is prettig voor ouderen. Ik vind het verder een grote winst dat we veel meer plek hebben voor zwemlessen, dameszwemmen en bijvoorbeeld aquafit."

Levendigheid



Niet alleen de zwemmers gaan erop vooruit ten opzichte van de wat krakkemikkige voorganger Zwembad Charlois. Diederik Erkel van bouwproject Hart op Zuid: "Dit zwembad zorgt voor werkgelegenheid en levendigheid op straat. Denk aan de komst van het sportbedrijf en de horeca die hier gevestigd is."

Het groepje zwemmers dat het Zwemcentrum alvast uittest en de verslaggever die zijn zwembroek ook heeft meegenomen zijn in ieder geval unaniem in hun oordeel: het nieuwe zwembad is groot, lekker licht en het water is er behaaglijk warm.