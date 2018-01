Deel dit artikel:











Problematische avondspits verwacht bij Gorinchem Bron: Open Streetmap Nederland

Verkeer uit Rotterdam dat richting Utrecht of Breda moet, kan de komende uren beter niet via Gorinchem rijden. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 bij knooppunt Gorinchem. Daardoor is de parallelbaan afgesloten.

Eerder liet rijkswaterstaat weten dat de weg tot na de avondspits afgesloten zou zijn. Dat is nu vervroegd naar 17:00 uur.

Zowel de verbindingsweg naar de A27 richting Breda als richting Utrecht is niet te gebruiken. Bij het ongeluk is een vrachtwagen en een auto betrokken. De brandweer heeft een bestuurder uit zijn of haar voertuig bevrijd. Over gewonden is nog niets bekend.