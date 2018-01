Filmfestival Rotterdam zet alle zeilen bij voor 'spannende' start kaartverkoop

Het International Filmfestival Rotterdam is er klaar voor: de start vrijdagavond van de kaartverkoop voor de komende editie. Traditioneel kopen tienduizenden filmfans dan direct hun tickets.

In tegenstelling tot vroeger staan al die fans niet meer bibberend in de rij: de voorverkoop verloopt volledig digitaal. Om 20:00 uur precies wordt het startsein gegeven.

"We verwachten dat heel veel mensen zich dan goed voorbereid hebben en klaar gaan zitten met hun festivalprogramma's,'' zegt zakelijk directeur Janneke Staarink. "Er komt een enorme druk op dat tijdstip te staan."

Voor het festival dat vorig jaar 314.000 kaartjes verkocht, is dat daarom een spannend moment.

"We zijn een van de weinige evenementen in Nederland die zoveel kaarten voor zoveel verschillende voorstellingen verkopen. Dat maakt het inderdaad spannend. Het moet gewoon lopen.''

Online

In het verleden leverde de start van de voorverkoop nog wel eens technische problemen op. Die deden zich de afgelopen jaren niet meer voor.

"Dat we problemen hadden is lang geleden. Die eerste druk op onze site is technisch het meest moeilijk. Als we dat uur door zijn loopt het wel door."

Om de start te laten slagen, is het op het hoofdkantoor van het festival een drukte van belang.

"Allerlei verschillende partijen zijn bij de online kaartverkoop betrokken. Er is een callcenter ingericht en er zijn technische partijen die vinger aan de pols houden."

"We zitten dus met zijn allen klaar, maar we vervelen ons als het goed is dood - omdat er net als de voorgaande jaren niks aan de hand is. We zijn bovendien bedreven geraakt in het helpen van mensen die er niet uit komen. Die halen we uit de digitale rij en helpen we op weg. Dat gaat ons goed af.''

Animo

Het festival verwacht bij de start direct veel animo voor enkele grote onderdelen van het festival, zoals het optreden van het Rotterdams Philharmonisch.

"We hebben veel evenementen die vanavond zomaar meteen uitverkocht kunnen raken. Veel van die evenementen vinden maar een keer plaats. Dan zijn de kaarten direct op."

Met de start van de voorverkoop komt het festival dichterbij. Het IFFR begint woensdag. Directeur Staarink kan niet wachten.

"Het is een ontzettend grote kick als je met een groot team een jaar lang ergens aan werkt en er mensen opeens kaartjes voor wat je verzonnen hebt gaat kopen. Daar worden we heel blij van.''