Langer betaald parkeren in binnenstad Rotterdam

Automobilisten moeten voortaan meer betalen als ze in het weekend in het centrum van Rotterdam parkeren. Voorheen moest je betalen tot 23:00 uur, maar dat wordt verruimd naar 01:00 uur.

De gebieden waar vanaf vrijdagavond langer moet worden betaald zijn Cool, Stadsdriehoek, Lijnbaankwartier en Centraal Station Kwartier. Het kost 4 euro per uur.

Tegenover de nieuwe maatregel staat dat het goedkoper wordt om in parkeergarages te staan. Dat kost tot 22:00 uur 2 euro per uur. Daarna is het 1 euro per uur.

Volgens Thijs Overbeek van de gemeente Rotterdam moet het nieuwe beleid ervoor zorgen dat meer mensen in parkeergarages gaan staan in plaats van op straat.

"Dan is er minder ruimte nodig op straat en kunnen we bijvoorbeeld terrasjes aanleggen. Bovendien hebben mensen die wonen in de binnenstad en afhankelijk zijn van een plek op straat dan meer ruimte", legt Overbeek uit.

Voorlopig is er een coulanceregeling, zegt Overbeek. "Maar we informeren mensen wel duidelijk. We hebben grote borden in de stad neergezet waarop wordt informatie staat over de nieuwe tijden. Ook hebben mensen met een parkeervergunning een brief gehad."

Het is niet duidelijk hoeveel de maatregel de gemeente aan extra parkeerinkomsten gaat opleveren.