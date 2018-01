VIDEO: Opknappen Maastunnel schiet al op

De Maastunnel in het centrum van Rotterdam is inmiddels een half jaar dicht en automobilisten rijden al die tijd al om. Maar hoe staat het werk onder de grond er eigenlijk voor?

Een van de grootste klussen waar de bouwvakkers momenteel mee bezig zijn, is het terugzetten van de tegels. Ze hebben tot nu toe zo'n 400 tot 500 meter aan tegels gemetseld.







"Dat is ongeveer 20 meter per dag per man", zegt tegelzetter Herman Timmermans. Echt lastig is het volgens hem niet om de tegels over zo'n lengte allemaal recht te krijgen. "De tunnel loopt geslingerd. Die moet je gewoon blijven volgen", zegt hij nuchter.

De eerste lading van 20 duizend tegels kwam eind november naar Rotterdam. Ze werden per vrachtwagen gebracht vanuit Spanje, waar ze nauwkeurig zijn nagemaakt aan de hand van de oude. Voor de hele tunnel zijn 600 duizend stuks nodig.

Vloer



De 75-jarige Maastunnel ging 3 juli dicht in de richting van noord naar zuid voor de opknapbeur. Bouwvakkers gingen daarna direct aan de slag om de westelijke tunnelbuis te strippen. De oostelijke buis volgt na een jaar.

In augustus werden de tegels weggehaald, het asfalt verwijderd, de ondervloer gerenoveerd en de verlichting vervangen voor LED-lampen.

De ondervloer is zes maanden na de start van de renovatie voor 40 procent hersteld en de technische installaties daaronder kunnen bijna worden aangelegd. Het beton wordt volgende week over de beplating en bewapening gestort.



Vertraging ingelopen



Drie maanden geleden liepen de werkzaamheden nog een paar weken vertraging op, omdat het beton minder snel kon worden weggeslagen dan gedacht . "Inmiddels hebben we de achterstand die we hadden weer goed gemaakt", zegt Dieter.

De verbouwing zorgde ook voor behoorlijke hitte: onder de grond wordt het tijdens de werkzaamheden wel 30 graden door de vele machines die worden gebruikt. In februari moet een nieuw ventilatiesysteem ervoor zorgen dat de warme lucht sneller wordt afgevoerd.

En hoe nu verder? "In april leggen we de onderlaag en de wegverharding aan. In juni kunnen we dan het mooie gele asfalt neerleggen", vertelt Dieter.

In september 2019 moet de tunnel aan de nieuwste veiligheidsrichtlijnen voldoen en weer opengaan. Dieter: "Zoals het er nu naar uitziet hebben we een buffer van twee weken en zijn we net wat eerder klaar dan verwacht."