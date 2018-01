Rijnmond Staat Stil met Carel van Hees

Een fotograaf kan mooi uitgelichte plaatjes schieten in een studio, hij kan ook de straat opgaan en maar zien wat er van komt. Tot die laatste categorie kunnen we de Rotterdammers Carel van Hees en Hajo Piebenga rekenen.

Piebenga overleed vier jaar geleden en Van Hees heeft nu zeven van zijn mooiste foto's uitgekozen. Ze komen te hangen in Kino in Rotterdam. Een goeie plek, aan de vooravond van het Internationaal Filmfestival Rotterdam.

Daar, waar ooit het IFFR begon in -toen nog- Lantaren/Venster. Daar, waar Hajo Piebenga 30 jaar als fotograaf en operateur werkte.

Saxman

Tijdens de Rotterdamdag van het IFFR op 26 januari zal in het huidige Lantaren/Venster Van Hees' film Saxman in reprise gaan, over de legendarische muzikant Piet le Blanc. Net als Van Hees en Piebenga was Le Blanc goed genoeg om de wereld te veroveren, maar hij keerde terug als kroeg-muzikant in zijn Rotterdam.

Het inspireerde Paul Verspeek tot een gesprek met Carel van Hees(63) over stadsfotografie, over aandacht voor het kleine, over foto's in zwart wit. "Kleur leidt af, het zorgt voor ruis. Kleur is een leugen die over de werkelijkheid ligt. Met zwart-wit leg je de essentie vast. Dat zie je ook bij Piebenga."

Feyenoord

Een ode aan zwart-wit, maar ook aan rood-wit: Van Hees is namelijk bezig met een fotoboek over het kampioenschap van Feyenoord.

"Ik heb op 14 mei voor Vak S gestaan en de emoties van de supporters vastgelegd. Alle frustraties en tranen kwamen er in één keer uit, na zo'n lange periode van net-niet. Dat heeft mij toch wel weer verbaasd. Ik kom al vanaf mijn zesde in het stadion, met oom Leo. Maar toen ik in lijn 23 onderweg was en iedereen Hand in Hand begon te zingen, werd mijn gezicht nat. En niet van de regen."

Rijnmond Staat Stil over fotografie en de man in de straat. "Achter elke jas zit een verhaal". Over Rotterdam, de stad waar het gelukkig altijd waait. "Amsterdam is af, maar Rotterdam kent godzijdank open plekken waar nog van alles kan gebeuren. Ja, het moet vooral blijven waaien."