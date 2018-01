Nog veel vraagtekens over PVV-demonstratie in Rotterdam

Wilders in Rotterdam (archief)

Geert Wilders komt zaterdag naar Rotterdam om actie te voeren tegen het kabinet Rutte III en de islamisering van Nederland. Over de actie is eigenlijk niet veel bekend, stelt politiek verslaggever Jan Roelof Visscher.

Zo is de route van de protestmars, die begint bij Rotterdam Centraal, nog altijd niet bekendgemaakt. Gesprekken tussen de PVV en de gemeente zouden nog steeds aan de gang zijn.

"We weten alleen dat er een kleine route wordt gelopen", zegt Visscher. "Wilders heeft natuurlijk heel veel beveiliging om zich heen. Ik kan me niet voorstellen dat hij kris kras door de stad gaat lopen. Het zal eerder een beperkt parcours zijn. Maar nogmaals, officieel is er niets bekend."

Politie



De demonstratie geldt als de aftrap van de PVV-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar. De PVV doet voor het eerst mee in Rotterdam. Hoogstwaarschijnlijk is er ook een rol weggelegd voor de plaatselijke lijsttrekker Maurice Meeuwissen, maar wat die rol zal zijn is niet duidelijk.

Eerder werd al gezegd dat er zo'n duizend mensen worden verwacht bij de demonstratie. De PVV heeft een oproep gedaan aan alle lokale afdelingen om een vertegenwoordiging te sturen. Ook worden aanhangers van Vlaam Belang en de Nederlandse Volks-Unie verwacht.

Hoeveel politie er ingezet wordt bij de demonstratie is niet helder. Visscher: "Maar als je zag hoeveel politieinzet er was bij de presentatie bij de eerste lijsttrekker, Géza Hegedüs, dan kan ik me niet voorstellen, dat er nu weinig politie zal zijn. Wel houdt de gemeente met elk mogelijk scenario rekening, wordt er op de Coolsingel gezegd."

De PVV wil zelf geen duidelijkheid geven over de gebeurtenissen van deze zaterdag. Ook de gemeente en de politie verstrekken niet meer informatie.

Tegendemonstraties



Bij de gemeente Rotterdam zijn geen tegendemonstraties aangemeld. "Maar dat zegt niet altijd iets", gaat Visscher verder. "Er kunnen hier en daar altijd wat clubjes mensen opduiken die actie gaan voeren."

Er worden wel wat acties georganiseerd door linkse Rotterdamse partijafdelingen. De SP gaat het 'welkom-hier-festival' organiseren bij Theater Zuidplein. Dat is een festival voor en met vluchtelingen.

De islamitisch geïnspireerde partij NIDA deelt koffie en koek uit op Rotterdam Centraal. En de Partij van de Arbeid gaat videofilmpjes maken in het centrum van de stad.