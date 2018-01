Robin van Persie definitief terug naar Feyenoord

Robin van Persie keert definitief terug bij Feyenoord. De aanvaller tekent maandag een contract in de Kuip bij de regerend landskampioen. Van Persie is vrijdagmiddag met Fenerbahçe contractontbinding overeen gekomen.

Begin deze eeuw debuteerde Van Persie in het betaald voetbal bij Feyenoord. In 2002 won de inmiddels 34-jarige Rotterdammer de UEFA Cup met de club, door in de finale Borussia Dortmund te verslaan met 3-2. Nota bene in de eigen Kuip.

Twee jaar later verkaste de topscorer aller tijden van Oranje naar Arsenal in de Premier League. Daar speelde hij tot 2012, waarna hij de overstap maakte naar Manchester United. Met die club werd hij in 2013, vooral dankzij zijn goals, landskampioen van Engeland.

In 2015 verliet Van Persie Engeland en ging hij in op een aanbieding van Fenerbahçe. Een groot succes werd het niet in Turkije. Dit jaar belandde de routinier, die ook vaak geblesseerd was, zelfs op een zijspoor in Istanbul.

Feyenoord wilde Van Persie al langer terughalen naar de Kuip. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet meerdere keren weten dat hij welkom was. Van de zomer zat een overstap er nog niet in, maar deze winter wel. Feyenoord kwam vorige week al tot een akkoord met de 102-voudig international. De speler zelf is er nu ook met Fenerbahçe uit.