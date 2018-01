Spijkenisserbrug voor de tweede keer in storing in één dag tijd

Het blijft een en al ellende met de bruggen rondom Spijkenisse. Rond half zes ging de Spijkenisserbrug voor de tweede keer op één dag in storing. De klep ging niet meer naar beneden.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat was het 'helaas weer hetzelfde euvel als eerder vandaag'. De monteur is inmiddels ter plekke.

Het is de 39ste storing van de Spijkenisserbrug in de afgelopen drie jaar. Ook de Hartelbrug en de Botlekbrug in de omgeving van Spijkenisse staan vaak in storing.