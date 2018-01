Opnieuw overledene opgegraven in onderzoek naar insulinemoorden

Justitie heeft een derde lichaam opgegraven in het onderzoek naar de zogenoemde Insulinemoorden. Dat heeft justitie bevestigd aan RTV Rijnmond. Het lichaam is vorige week buiten de regio opgegraven.

Eerder werden in Puttershoek en Heerjansdam op begraafplaatsen al overledenen opgegraven.

Hoofdverdachte in de zaak is een 21-jarige Rotterdammer. Rahiied A. is mogelijk betrokken bij vijftien zaken, waarvan zeven met dodelijke afloop. Hij is verdachte in drie zaken waarbij een slachtoffer overleed.

De slachtoffers woonden in tehuizen waar de Rotterdammer verzorger was. Hij zou de mensen hebben geïnjecteerd met een overdosis insuline.