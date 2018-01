Deel dit artikel:











Bewusteloze scooterrijder in centrum van Rotterdam Scooterrijder gewond op de Meent (Foto AS Media)

Een scooterrijder is in het centrum van Rotterdam door nog onbekende oorzaak bewusteloos geraakt. De man was gewond. Voorbijgangers zagen hem zaterdagochtend om 04:15 uur liggen op de hoek van de Meent met de Pannekoekstraat.

Artsen van het mobiel medisch team hebben het slachtoffer eerste hulp verleend. De man kwam bij kennis en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek.