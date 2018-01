50 jaar later Plof van Pernis: 'Het was de grootste brand sinds het bombardement van 1940'

“Het was absoluut de grootste ramp in de Rotterdamse haven. Zeker als het gaat om materiële schade. Die getallen heb je daarna nooit meer gezien”, zegt Hans van der Boom van het Historisch Genootschap Hoogvliet. Zaterdag is het precies 50 jaar geleden dat bij Shell Pernis oliedampen ontstonden die door nog onbekende oorzaak ontploften.

RTV Rijnmond blikt in een serie met getuigen en deskundigen terug op de explosie bij Shell Pernis van 1968, een van de grootste ongelukken in de Rotterdamse haven. Zaterdag in het laatste deel het verhaal van Hans van der Boom van het Historisch Genootschap Hoogvliet.



Op het terrein van Shell vond om 04:23 uur een explosie plaats in een van de fabrieken. Twee mensen kwamen om en tientallen mensen raakten gewond. In de omliggende plaatsen Pernis, Hoogvliet en Vlaardingen gingen duizenden ruiten stuk door de drukgolf.

Na de explosie ontstond brand met steekvlammen tot meer dan honderd meter hoog. In totaal stond een terrein van 250 bij 250 meter in lichterlaaie.

“Sommige kranten hadden het zelfs over een ‘brand groter dan die na het bombardement van 1940’, maar dat lijkt me enigszins overdreven”, zegt Van der Boom. “Maar het Vrije Volk heeft het over ‘de grootste brand sinds het bombardement in Rotterdam. Ik denk dat die uitspraak wel klopt.”

De schade loopt volgens Van der Boom op tot een bedrag van 250 miljoen gulden. “En dan hebben we het over 1968. Hoeveel dat omgerekend naar nu zou zijn weet ik niet. Maar wel is het zeker dat ik dit soort bedragen daarna niet meer heb gezien.”

Nuchtere Hoogvlieters

Hoogvliet was in de jaren ’60 een typisch Shell-dorp. Dat is niet zo gek, als je weet dat de meeste van de 5.900 medewerkers van de olieraffinaderij (op dat moment de grootste van de wereld) in de directe omgeving woonden. Iedereen in Hoogvliet had wel iemand in zijn familie of vriendenkring die bij de Shell werkzaam was.

“Dat zorgde er mede voor dat de Hoogvlieters eigenlijk heel nuchter reageerden op de explosie”, gaat Van der Boom verder. “Er kwam na de ramp meteen een discussie over de veiligheid bij Shell op gang. Er was een bijeenkomst in het recreatiegebouw en vooral de Partij van de Arbeid ging er stevig in. Hoogvlieters zouden op een vulkaan leven en er kon van alles gebeuren. Maar daar werd maar heel lauw op gereageerd.”

Volgens Van der Boom komt dat vooral het oud-Hollandse spreekwoord ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’. “Veel mensen waren qua inkomsten afhankelijk van de Shell”, legt hij uit. “En de directeur van de Shell zei het ook in de media, zonder er doekjes om te winden: ‘Wil je nou een goede boterham verdienen of konijnenkeutels eten op de Veluwe?’. Natuurlijk woon je daar veel mooier, maar dan heb je geen werk.”

Volgens Van der Boom zijn er wel wat mensen vertrokken uit Hoogvliet na de explosie, uit angst voor een nieuwe ramp. “Maar dat is maar een heel klein clubje geweest”.

Sisser

De ophef rondom de explosie heeft volgens Van der Boom niet lang geduurd. Een commissie van deskundigen heeft naar de oorzaak gekeken. Die werd gevonden in een gastank die was schoongemaakt met water en stoom. Er was daardoor een gevaarlijk mengsel ontstaan.

De druk in tank 402 liep steeds verder op. Door ventielen kwam dat brandbare mengsel naar buiten en één vonkje was genoeg om de gaswolk te laten exploderen. De olierestanten in de gastank vatten daarna vlam, waardoor andere explosies ontstonden.

Volgens de deskundigen was de explosie een ‘samenloop van omstandigheden’. Het hevige verzet tegen Shell (en de gemeente Rotterdam die pal achter Shell stond) ebde snel weg. “Een van de aanbevelingen was dat er iets gedaan moest worden aan de afstand tussen de woningen en Shell”, legt Van der Boom uit. Maar daar kwam weinig van terecht.

“Toen in de jaren ’80-’90, om een compleet andere reden, de Oliebuurt gesloopt werd, kwam de nieuwe wijk op exact dezelfde plek te liggen. De gemeente had de kans om de woningen veel verderop te zetten, maar ze bouwden op dezelfde plek een woonwijk.”

Terugblikken

De gebeurtenis van 50 jaar geleden is voor het Historisch Genootschap Hoogvliet aanleiding om een expositie samen te stellen over de ramp. “Je moet je geschiedenis belichten en de jongere generatie de kans geven om hier iets van mee te krijgen.”

Volgens Van der Boom hebben de gebeurtenissen bij Shell bij veel mensen een blijvende herinnering achtergelaten. “Wat me vooral opviel is dat er nog steeds mensen boos zijn op anderen die de verzekering zouden hebben opgelicht na de explosie”, vertelt Van der Boom.

“Sommigen hebben toen meer schade opgegeven bij de verzekering dan er was. Of ze deden dat bij Shell, want iedereen die niet verzekerd was voor glasschade kon zijn rekening bij Shell indienen. En nog steeds maken Hoogvlieters zich daar druk over. Dat valt me eigenlijk een beetje tegen.”

Wat ook meespeelt bij de sentimenten over Shell zijn de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. "Als mensen nu weer merken dat er iets mis is bij Shell, zoals afgelopen jaar, dan schiet er bij sommige ouderen de angst er toch weer in. Dat hou je toch wel een beetje."

Bij het Historisch Genootschap Hoogvliet wordt op 27 januari een expositie geopend over de Plof van Pernis van 1968. De expositie aan de Overwolde 48 is verder onder meer geopend op 10 en 24 februari en 10 en 24 maart.