Hoge Brug in Gorinchem paar dagen afgesloten Foto: S.J. de Waard (Wikimedia)

De Hoge Brug in Gorinchem is vanaf zaterdag 12.00 uur tot en met maandagochtend dicht voor zowel schepen als het wegverkeer. De brug in de Grote Merwedesluis voor de binnenstad wordt gerepareerd na een aanvaring, vorige week.

Een schipper had toen niet gezien dat de brug nog dicht was en was te vroeg gaan varen. De boot raakte alleen de leuning. Maar die is daardoor wel zo beschadigd dat hij moet worden gemaakt. Het wegverkeer naar de binnenstad van Gorinchem wordt tot maandagochtend omgeleid via de Korte Brug.