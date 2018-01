Onnodig onderweg: ambulancemedewerkers hekelen nieuw computersysteem

Ambulancemedewerkers in Rotterdam en omgeving luiden de noodklok over het nieuwe computersysteem van de hulpdienst. Ze maken daardoor veel te veel onnodige spoedritten. Dat schrijven ze in een opiniestuk in het AD. "Met gevaar voor eigen leven naar een sneetje", staat boven het betoog.

De medewerkers zijn de digitalisering van hun werk beu. Ze willen dat een meldkamerspecialist weer de ritten gaat bepalen in plaats van de computer. "Die onderscheidt immers een patiënt die in zijn vinger heeft gesneden van iemand die echt acute hulp nodig heeft."

Volgens de medewerkers is het demotiverend om met gevaar voor zichzelf en de andere weggebruikers naar meldingen te móeten rijden, terwijl ze bij voorbaat al weten dat er weinig aan de hand is.

'Managementdingetje'



Om het tekort aan ambulanceverpleegkundigen op te lossen wil directeur Arjen Littooij van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond buitenlands personeel gaan werven. Ook daar hebben de medewerkers geen goed woord voor over.

In de open brief schrijven ze: "Nu is het 'out of the box-thinking' een hedendaagse managementdingetje. Misschien is het een manier om de politiek wakker te schudden. Maar, beste mensen van het management, directie of ministerie, probeer weg te blijven van bizarre schijnoplossingen."

Om wat aan het personeelstekort te doen, moet gewoon de portemonnee worden getrokken, vinden de medewerkers. Want: "Tegenwoordig verdient een gespecialiseerde ambulanceverpleegkundige netto 300 euro per maand minder dan zijn net zo gespecialiseerde collega in het ziekenhuis."

Niet alleen het ambulancewerk, maar de zorg in het algemeen moet aantrekkelijker worden, schrijven de medewerkers aan het eind van hun betoog. "Als een schoolverlater nu in elke krant leest dat de werkdruk binnen de zorg steeds meer toeneemt en het salaris ver achterloopt op vergelijkbare beroepen met een vergelijkbaar opleidingsniveau dan is de keuze toch snel gemaakt? Die valt niet op de zorg."