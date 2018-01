Deel dit artikel:











Agenten grijpen met getrokken pistool in na huiselijk geweld in Alblasserdam Archieffoto

De politie in Alblasserdam heeft vrijdagavond met getrokken pistolen mensen uit een huis gehaald. Agenten waren getipt over een mishandeling, waarbij iemand betrokken was die een vuurwapen had.

Het huiselijk geweld was op de Fop Smitstraat. Het 36-jarige slachtoffer, dat lichtgewond raakte, had zelf alarm geslagen. De verdachten bleken naar een huis aan de Willem de Zwijgerlaan te zijn gegaan. De politie omsingelde het pand en liet alle aanwezigen een voor een naar buiten komen. Onder hen waren ook kinderen. Agenten hebben een vrouw (36) aangehouden. De persoon met het wapen is nog niet opgepakt.