Liveblog teruglezen: Wilders en aanhang demonstreren in centrum Rotterdam

Het centrum van Rotterdam is zaterdagmiddag het toneel geweest van een PVV-demonstratie. Geert Wilders en geestverwanten gingen de straat op om te demonstreren tegen het beleid van het kabinet-Rutte en tegen wat de PVV-voorman omschrijft als "de islamisering van Nederland."

De demonstratie begon om 14.00 uur bij Rotterdam Centraal. Een klein half uur hield Geert Wilders een korte speech. "Dit is óns land. Grenzen dicht voor nog meer islam!", scandeerde hij door een megafoon.

Wilders liep daarna naar het Schouwburgplein. Daar stapte hij in een auto en verliet de stad.

Met de demonstratie wilde de PVV-voorman zijn partij op de kaart zetten in Rotterdam. Met Maurice Meeuwissen als voorman doet de PVV in maart voor het eerst mee aan de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen.

Een verkiezingsprogramma voor Rotterdam is er nog niet. Maar de PVV roept nu al dat 'de salafist Aboutaleb' moet verdwijnen als burgemeester, net als de Essalam moskee.

Vlaams Belang



Wilders wist zich in Rotterdam niet alleen gesteund door zijn eigen partij. Aan de demonstratie deden ook aanhangers van nationalistische partijen als de Nederlandse Volks-Unie, Pegida en Vlaams Belang mee. Voorman Filip Dewinter van Vlaams Belang reisde zelf ook naar Rotterdam en liep voorop in de protestmars.

Politieke partij Denk organiseerde op twee verschillende plekken een tegendemonstratie. De partij wilde zo tegengas geven aan het zaaien van haat en verdeeldheid in Rotterdam, zei fractievoorzitter Kuzu.

Ook de PvdA en de islamitisch geïnspireerde partij NIDA waren op de been voor een tegengeluid.

De demonstratie verliep rustig. Er werd slechts een persoon aangehouden. Dat was voor het schreeuwen van racistische leuzen.