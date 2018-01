Demonstratie Wilders in Rotterdam verloopt rustig

Voorafgaand aan de demonstratie van Geert Wilders en zijn aanhang in het centrum van Rotterdam heeft de politie een persoon aangehouden. Het gaat om iemand die racistische leuzen scandeerde op het plein voor Rotterdam Centraal.

De demonstratie, waaraan naar schatting 700 mensen deelnamen, begon om 14.00 uur. Een klein half uur later hield Wilders een speech, waarin hij benadrukte dat Nederland weer van de Nederlanders moet worden. Daarna liep de PVV-voorman door naar het Schouwburgplein, waar hij in een auto stapte en rond 14:45 uur vertrok.

Het officiële persmoment dat op het programma stond, ging niet door. De PVV-leider ging eerder weg, omdat zijn auto was ingesloten door zijn eigen aanhang. Wilders' beveiligers vonden de situatie daarom niet veilig meer.

Tegengas

Een aanzienlijk deel van de demonstranten kwam van buiten Rotterdam. Naast de aanhang van Geert Wilders deden ook nationalistische partijen als Vlaams Belang, Pegida en de Nederlandse Volks-Unie aan de mars mee. Filip de Winter van Vlaams Belang was hoogstpersoonlijk naar Rotterdam gekomen om Wilders te steunen.

De PVV doet in maart voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. De partij vindt onder meer dat burgemeester Aboutaleb (geboren in Marokko) weg moet, net als de Essalam moskee.

Partijen als de PvdA, NIDA en Denk waren ook in het centrum van de stad om tegengas te geven aan wat Denk-voorman Kuzu omschreef als 'haat en verdeeldheid zaaien'.

Op het Schouwburgplein dreigde het heel even grimmig te worden. Aanhangers van Denk en sympathisanten van Wilders stonden, gescheiden door agenten, lijnrecht tegenover elkaar. Maar tot een treffen kwam het niet.