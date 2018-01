Reünie Vogelklas Karel Schot: de meester zit nu op een wolkje te schateren

Schrijven met een vogel op je hoofd was bij meester Schot in de klas doodnormaal

Zo'n honderd ex-leerlingen van Vogelklas Karel Schot hebben zaterdagmiddag in theater Walhalla herinneringen opgehaald aan hun bijzondere leermeester. "Mijn liefde voor de natuur heb ik echt aan hem te danken."

De markante leraar biologie werd bekend door de artikelen over de natuur in het Rotterdam Nieuwsblad en Het Vrije Volk, maar vooral doordat hij samen met zijn leerlingen zieke en gewonde vogels in zijn Vogelklas verzorgde. "Reigers, uilen, meerkoeten, roerdompen, noem maar op", weet een voormalig leerling nog.

Menig leerling zat te schrijven met een vogel naast zich op de bank. Of soms boven op z'n hoofd. En al die rondvliegende vogels lieten natuurlijk ook wel eens wat vallen. "Dan kwam je dus onder de vogelpoep thuis."

"Als hij wist dat je niet zoveel interesse in rekenen had, mocht je van meester Schot op de fiets naar Schiedam om een gewonde duif op te halen", zegt een ander. Met een glimlach: "Ik kan nu nog steeds niet goed rekenen."

Een boerenzwaluw die te laat was voor de trek naar het Zuiden werd door Karel Schot ook een handje geholpen. Hij bracht het beestje naar de haven en scheepte het in voor een bootreis naar Zuid-Afrika.

Sommige leerlingen zijn de Vogelklas trouw gebleven. Zo is Jan van der Musselen al meer dan zestig jaar vrijwilliger in de vogelopvang aan het Rotterdamse Afrikaanderplein.

De bevlogen leraar zelf leeft al lang niet meer. Hij stierf in 1980. Onverwacht. En werd niet ouder dan 53 jaar.

Een voormalig leerling over de reünie: "Als hij nu vanaf een wolkje zit te kijken, dan weet ik zeker dat hij zit te schateren. Ja, dit had hij zeker leuk gevonden."