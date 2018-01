Een man is zaterdagavond gewond geraakt bij een schietpartij bij een café op de Mathenesserdijk in Rotterdam-West.

De politie vond na de melding rond 20:30 in het café een man die gewond was aan zijn been. Naast het personeel was er niemand binnen.

Een ambulance heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is. De politie onderzoekt de zaak.