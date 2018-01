Deel dit artikel:











18-jarige neergestoken in Krimpen aan den IJssel De politie zoekt nog naar de dader.

Een 18-jarige man is zaterdagmiddag rond 14:30 uur gewond geraakt bij een steekpartij aan de Vijverlaan in Krimpen aan den IJssel. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog geen dader opgepakt.

De toedracht van het incident is nog onduidelijk. De verdachte zou een 30-jarige man zijn die wegrende in de richting van de Zwanenkade. De politie is nog op zoek naar meer informatie.