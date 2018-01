Deel dit artikel:











Rotterdammer met hakbijl dringt huis binnen Er raakte niemand gewond. (archieffoto)

Een man met een bijl heeft een gezin aan de Slaghekstraat in Rotterdam Feijenoord de schrik van hun leven bezorgd op zaterdagavond. De 34-jarige Rotterdammer was op het dak van hun huis geklommen, had hun raam ingeslagen en was binnen voordat de politie de man uiteindelijk overmeesterde.

Er raakte niemand bij gewond. Bushokje vernield

De politie kwam de man op het spoor na een melding van een vernield bushokje op de Beijerlandselaan. De agenten zagen de man een huis binnengaan, de daken van de Beverstraat en Slaghekstraat beklimmen, de ramen van een ander huis inslaan en zelfs daar naar binnen gaan. De politie kwam de man op het spoor na een melding van een vernield bushokje op de Beijerlandselaan. De agenten zagen de man een huis binnengaan, de daken van de Beverstraat en Slaghekstraat beklimmen, de ramen van een ander huis inslaan en zelfs daar naar binnen gaan. Een arrestatieteam heeft de man uit de woning gehaald en aangehouden. De bewoonster was wel zo erg geschrokken en van slag dat ze is nagekeken door de ambulance.