Rotterdam centraal ontruimd geweest wegens brand

Er was brand in een werkkast op de tweede verdieping van het station. Foto: Politie Rotterdam Centrum

Station Rotterdam Centraal is zondagmorgen rond 09:30 uur ontruimd. Er was brand in een werkkast op de tweede verdieping van het station. Rond 10:30 uur mochten de eerste mensen weer terug naar binnen. Om 10:43 uur is de dienstregeling van NS opgestart. Tussen 11:00 en 11:30 uur gaan de treinen weer rijden.

Brand in werkkast

De brand was in een werkkast op de tweede verdieping van het station, in de buurt van de stationshuiskamer. meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Rijnmond. Daardoor was de sprinklerinstallatie geactiveerd. De brandweer heeft deze vervolgens uitgezet en heeft de brand snel kunnen blussen. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.

De brandweer meldt rond 10:32 uur dat zij met behulp van ventilatoren het station rookvrij gaan maken. De winkeliers mogen daarna als eerste naar binnen, de reizigers mogen dan het station weer in.

Rustig verlopen

De Rotterdamse Jojanneke is aanwezig op het station: ze heeft net haar trein gemist vanwege de ontruiming. "Het is rustig verlopen", vertelt ze. "Alle passagiers en winkelpersoneel hebben het gebouw verlaten." Inmiddels staan er zo'n 100 tot 120 mensen buiten. Zijzelf heeft geen rook of vuur gezien, maar brandweer en politie ter plaatse heeft haar wel bevestigd dat er sprake is van brand.

Bekijk hieronder haar drie live-updates vanaf het station.

Brand

Volgens de hulpdiensten zou er sprake zijn van rookontwikkeling op de tweede etage van het station. De politie doet ter plekke onderzoek.

Stremmingen

De lijnbussen rondom het station rijden nog wel gewoon.

De winkels in het station waren gesloten.

De treinen zijn kort na de brandmelding gestopt met rijden op last van de hulpdiensten. Er was nog gekeken of er bussen ingezet worden om reizigers verder te helpen, maar dit is niet gebeurd. Rond 10:45 uur is de dienstregeling weer hervat.

Tijdens de ontruiming stopte de metro tijdelijk niet op Rotterdam Centraal. Metrolijn D reed van en naar Stadhuis, richting Den Haag ging lijn E nog wel door. Rond 10:35 uur werd de dienstregeling weer hervat.