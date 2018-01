Aanvallend onmachtig Feyenoord verliest Klassieker van Ajax

Feyenoord heeft zondag De Klassieker tegen Ajax met 2-0 verloren. In de Amsterdam ArenA kwamen de Rotterdammers de eerste helft nog zonder tegengoal door, maar kwamen de Amsterdammers in de 50e en 53e minuut tot scoren.

De eerste helft was er eentje die net zo goed schriftelijk afgedaan had kunnen worden. Ajax had balbezit, Feyenoord hield tegen. De Amsterdammers kregen wel wat kansjes, maar dat mocht geen naam hebben.

Ondanks dat Ajax het betere van het spel had, kreeg Feyenoord de grootste kans van de wedstrijd tot dan toe. Na een mooi balletje van Jean-Paul Boëtius kon Berghuis plots vrij inkoppen. André Onana redde uitstekend en zorgde dat zijn ploeg op de been bleef.

Ajax kreeg één minuut voor rust daarna nog een grote kans. Nadat de bal werd ingebracht liet Jones los en werd de bal op het hoofd van Sven van beek geschoten. Scheidsrechter Björn Kuipers, die met kaarten strooide in de eerste helft, floot daarna af voor rust.

Twee goals in drie minuten

Na rust ging Ajax door waar ze gebleven waren. Maar dat werd nu ook omgezet in doelpunten. Nicolás Tagliafico kwam vijf minuten na rust mee op en gaf de bal op Donny van de Beek, die in het strafschopgebied de bal achter Jones schoot. Drie minuten later maakte Klaas Jan Huntelaar het nog erger voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Dit keer was het de andere back, Joël Veltman, die de bal voorgaf. Huntelaar kopte binnen.

Rood voor Jørgensen

De goals leverde frustratie op bij Feyenoord. Zo was Nicolai Jørgensen te laat met een sliding op Veltman. Kuipers gaf de Deen zijn tweede gele kaart, met een opstootje hier en daar tot gevolg. De spits mist woensdag dus het uitduel tegen FC Utrecht.

Van Bronckhorst greep na de rode kaart in en haalde Steven Berghuis van het veld voor middenvelder Sofyan Amrabat. Feyenoord hield daarna dus vooral tegen en kwam niet meer dichtbij een aansluitingstreffer. Ajax kwam ook niet meer tot scoren.

Door de nederlaag blijft Feyenoord staan op de vijfde plek.

Scoreverloop

50' 1-0 Donny van de Beek53' 2-0 Klaas Jan Huntelaar

Opstelling Feyenoord

Jones; St. Juste, Van Beek, Tapia, Malacia (Haps 84'); El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis (Amrabat 63'), Jørgensen, Boëtius (Basacikoglu 73')

Opmerkelijk: 58' rode kaart Nicolai Jørgensen (tweede gele kaart)