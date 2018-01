Winkel Rotterdam dicht: gevaar voor gezondheid

De horeca-inspectie heeft zaterdag een winkel in Rotterdam gesloten omdat deze een gevaar voor de volksgezondheid vormde. Er was een ernstige verontreiniging met muizenuitwerpselen en -urine aangetroffen.

De winkel is per direct dicht. Dit weekend is gecontroleerd of de winkel haar deuren ook gesloten hield: dat bleek het geval.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wil niet bekend maken om welke winkel of welk deel van Rotterdam het gaat.

Woordvoerder Lex van Benden: “De winkel mag niet open totdat de problemen zijn opgelost. Het is in hun eigen belang om dit zo snel mogelijk te doen.”