Zuidlander zwaar mishandeld in Eindhoven

Een man uit Zuidland is dit weekend zwaar mishandeld na het uitgaan in Eindhoven. Er is nog niemand aangehouden.

Naar het ziekenhuis

De Zuidlander had verwondingen in zijn gezicht en heeft diverse fracturen opgelopen. Hij is vannacht overgebracht naar het ziekenhuis. Deze week zal hij waarschijnlijk worden geöpereerd. Hij zou zich niet alles nog goed herinneren.

De 25-jarige Jean-Paul was volgens volgens zijn zus Beau samen met vrienden een weekendje uit in Eindhoven. Hij liep samen met hen op straat te zingen. Een groepje mannen dat passeerde dacht dat over hen werd gezongen.

"...boksbeugel of metalen pijp..."

Eén van de vrienden van Jean-Paul probeerde rustig uit te leggen dat dit niet het geval was. Op dat moment kreeg Jean-Paul een klap van één van de voorbijgangers. Jean-Paul zelf kan zich niet goed herinneren wat er is gebeurd. De zus van het slachtoffer zegt dat ze vermoedt dat hij met een boksbeugel of metalen pijp is geslagen.

De politie zoekt getuigen die mogelijk iets van de zware mishandeling hebben gezien. Ook wordt gevraagd foto- en videomateriaal met de politie te delen.