Brand in schuur Melissant waarschijnlijk aangestoken De brandweer had een uur nodig om de brand onder controle te krijgen.

De brand in een schuur aan de Molendijk in Melissant is in de nacht van zaterdag op zondag waarschijnlijk aangestoken. De politie doet zondag forensisch onderzoek.

Dat meldt de veiligheidsregio Rijnmond. De brand werd rond 01:00 uur ontdekt. De brandweer had een uur nodig om de brand onder controle te krijgen. In december was er in Melissant ook al brand in een schuur.