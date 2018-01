Deel dit artikel:











VIDEO: Lichaam gevonden in woning Capelle aan den IJssel De man is door geweld om het leven gekomen. Foto: MediaTV

Een 55-jarige man uit Capelle aan den IJssel is zaterdagavond dood gevonden in een woning aan het Alouette Erf in Capelle aan den IJssel. Hij is door geweld om het leven gekomen.

De man is net voor middernacht gevonden door zijn huisgenoot die meteen de politie belde. Er is een buurtonderzoek uitgevoerd. De politie doet nog onderzoek naar de zaak en is op zoek naar getuigen en meer informatie.