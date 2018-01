Excelsior deelt in stadsderby gevoelige tik uit aan Sparta

Excelsior heeft zondagmiddag de stadsderby tegen Sparta gewonnen. Op Het Kasteel werd er in de eerste helft vier keer gescoord, maar was de stand in evenwicht. In de slotfase van de tweede helft sloeg Sparta nog bijna toe, maar schoot Anouar Hadouir uit een vrije trap vijf minuten voor tijd de 2-3 binnen, waardoor de Kralingers met drie punten naar Rotterdam-West vertrokken.

De derby begon spectaculair. Na drie minuten lag de bal namelijk al in het doel. Sparta kwam via een eigen doelpunt van Milan Massop uit een hoekschop op voorsprong. Maar Excelsior wist die achterstand heel snel weg te poetsen. Een vrije trap van Hicham Faik belandde naast Roy Kortsmit op de paal. Ali Messaoud kon daarna de rebound benutten: 1-1.

Waar het venijn in de eerste helft in de beginfase zat, was nu het einde van de eerste helft vermakelijk. Sparta kreeg na duw en trekwerk van Milan Massop een strafschop. Loris Brogno schoot de bal binnen en zette zijn ploeg op een nieuwe voorsprong. Excelsior herstelde de eerste achterstand al snel en deed dat nu opnieuw. Drie minuten later was het weer Ali Messaoud die op aangeven van Elbers een doelpunt maakte.

Slordig

In fases was het in de eerste helft aan beide kanten al wat slordig. Dat werd in de tweede helft doorgezet. Beide ploegen hadden moeite lang balbezig te houden en kwamen maar mondjesmaat tot kansen. Uit dode spelsituaties werden beide ploegen wel af en toe gevaarlijk.

Met nog twintig minuten te spelen ging het Spartaanse publiek erachter staan en lag het momentum bij de ploeg van Dick Advocaat. Zo kon Friday bijna binnenschieten, maar kreeg hij de bal tegen zich aan en kwam hij niet tot een schot.

Kansen

Tien minuten voor tijd was het weer Friday met een kans. Dit keer een grotere. Na een voorzet vanaf de rechterkant kon hij van dichtbij uithalen, maar zag hij zijn schot gekraakt worden.De grootste kansen kreeg Sparta in de 83e minuut. Na een mooie aanval schoot Duarte van nog geen meter afstand tegen Zwarthoed aan. De voorzet die daarop volgde vloog voorlangs.

In de slotfase leek het er dan ook op dat Sparta nog een goal zou gaan maken, maar niets was minder waar. Excelsior kreeg in de 86e minuut een vrije trap op een gevaarlijke plek. De ingevallen Anouar Hadouir ging zelfverzekerd achter de bal staan en schoot de bal laag in de linkerhoek binnen.

Door de overwinning neemt Excelsior met 24 punten de tiende plek in. Sparta blijft laatste met 11 punten.

Scoreverloop

3' 1-0 Milan Massop (eigen doelpunt)5' 1-1 Ali Messaoud42' 2-1 Loris Brogno (strafschop)45' 2-2 Ali Messaoud86' 2-3 Anouar Hadouir

Opstelling Sparta

Kortsmit; Holst, Fischer, Chabot, Floranus; Dougall, Sanusi, Ahannach (Verhaar 82'); Brogno, Friday (Ache 82'), Alhaft (Duarte 67')

Opstelling Excelsior

Zwarthoed; Karami, Mattheij, De Wijs, Massop; Fortes, Bruins (Faes 90' +1'), Faik; Messaoud (Hadouir 77'), Van Duinen, Elbers (Vermeulen 89')