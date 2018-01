Pernisser zussen krijgen koninklijke onderscheiding

De Pernisser zussen Riek en Marian uit Pernis zijn beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De twee kregen de onderscheiding voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger bij speeltuinvereniging Pernis.

De dames kregen de onderscheiding uitgereikt op het 65-jarig bestaan van de speeltuinvereniging.

Riek Konijnenburg

Riek Konijnenburg (27 augustus 1944) begon in 1972 met haar vrijwilligerswerk voor Speeltuinvereniging Pernis. Een jaar later werd zij algemeen bestuurslid, en sinds 1976 is zij tweede voorzitter.

In die 46 jaar heeft mevrouw Konijnenburg zich ontfermd over allerlei activiteiten, zoals zaalverhuur, het dagelijks bestuur, schoonmaak en onderhoud, en evenementen organiseren zoals Sinterklaas. Zij was begeleider voor banenpoolers, voor gehandicapten die een werkplaats vonden op de speeltuin, en voor mbo-stagiairs.

Haar ziel en zaligheid legt zij in de kinderknutselclub op woensdagmiddag en sjoelvereniging ‘de Zoevende Schijf’.

Marian Bussem

Marian Bussem (14 januari 1947) begon haar vrijwilligerswerk voor de speeltuinvereniging ook in 1972. Een jaar later werd zij eerste penningmeester, en sinds maart 1979 is zij eerste voorzitter.

Net als haar zus Riek heeft zij een breed scala aan taken verricht voor de speeltuinvereniging en ze mag zich sinds jaar en dag de drijvende kracht achter de speeltuin noemen. Zij is ook betrokken bij overleg met de gemeente en verzorgt de samenwerking met andere verenigingen en met scholen in het ‘dorp’ Pernis.

Daarnaast is mevrouw Bussem samen met haar echtgenoot grondlegger van de linedancevereniging ‘Rijnmond Country Dancers’, die nauw is verweven met de speeltuinvereniging.