Van Bronckhorst over Ajax-Feyenoord: 'We wilden de wedstrijd opbouwen'

Feyenoord heeft zondag in Amsterdam met 2-0 verloren van Ajax. In de eerste helft leek er nog weinig aan de hand. Met een 0-0 stand op het bord, had Feyenoord nog kans op een resultaat. Maar in de tweede helft stond het al snel 2-0.

Trainer Giovanni van Bronckhorst was na afloop dan ook teleurgesteld. "Dit is niet wat je wil", zegt hij tegenover RTV Rijnmond.

Ontregelen

"De eerste helft verliep zoals we hadden verwacht. We wilden het spel van Ajax ontregelen. Dat lukte aardig. We hebben eigenlijk geen open kansen weggegeven en zelf een grote kans gecreëerd. Je wil zo'n wedstrijd opbouwen en dat lukte in de eerste helft goed."

De tweede helft wilde Feyenoord net zo compact staan. "We wilden de wedstrijd opbouwen, maar dat hebben we niet kunnen doen, omdat we binnen vijf minuten met 2-0 achterstaan.

Alles wat we in de eerste helft goed deden, met name het compact houden voor de middenvelders van Ajax en het ontregelen, lukte alleen in de eerste vijf minuten na rust. Met tien man weet je daarna dat het heel lastig gaat worden."

Vol op de beker

Door de nederlaag is de laatste hoop op de titel voor Feyenoord vervlogen. Toch gooit Van Bronckhorst nog niet al zijn hoop op de beker. "Je weet dat je in de kwartfinale staat van de beker. Dat is de snelste weg naar een prijs en Europa. Dat kunnen we ook nog afdwingen in de competitie. Het is niet zo dat het nu stopt in de competitie."