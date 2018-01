Deel dit artikel:











Zwaargewonde bij schietpartij Rotterdam Foto: Media TV

Aan de Herman Bavinckstraat in Kralingen is zondagmiddag een man neergeschoten. De schoten werden rond 16.00 uur gelost. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie heeft met hulp van een arrestatieteam drie mannen aangehouden. De verdachten worden verhoord. Wat ze met de schietpartij te maken zouden hebben is niet duidelijk.