Everse in FC Rijnmond: 'Beker is troostprijs voor Feyenoord'

Na de 2-0 nederlaag tegen Ajax moet Feyenoord flink aan de bak om Europees voetbal te halen, bijvoorbeeld via het bekertoernooi. Alleen zegt Jan Everse in FC Rijnmond dat het winnen van de beker niet bij de status van de Rotterdammers past: "De beker is een troostprijs voor Feyenoord."

Presentator Bart Nolles had in de regionale voetbaltalkshow genoeg te bespreken. Hij ontving naast Everse ook analist Emile Schelvis en radiocommentator Dennis van Eersel aan tafel. Natuurlijk kwamen Ajax-Feyenoord en de Rotterdamse derby Sparta-Excelsior uitgebreid ter sprake in FC Rijnmond.

Wat vonden de mannen van het spel van Feyenoord? Wat is de mening van FC Rijnmond over de actie van Joël Veltman bij de tweede gele kaart voor Nicolai Jørgensen? Gaat Sparta het na de tik tegen Excelsior redden in de eredivisie? Al deze vragen passeerden de revue in deze editie van FC Rijnmond.