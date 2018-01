Deel dit artikel:











Zwemcentrum Rotterdam geopend Zwemcentrum Rotterdam

In Rotterdam-Charlois is maandagochtend het splinternieuwe Zwemcentrum Rotterdam geopend. Het is het enige officiële 50-meterwedstrijdbad van de stad. Er is ruim twee jaar aan de nieuwbouw gewerkt.

Het Zwemcentrum Rotterdam zit in het oude deelgemeentekantoor bij Zuidplein. De gevel is intact gebleven, maar daar achter is het allemaal nieuw. Naast lange- en kortebaan wedstrijden, worden er in het zwembad waterpolo- en zwemlessen gegeven. Er is ook een 25-meterbad aanwezig. Deze zijn los van elkaar te gebruiken en gescheiden door een vaste tussenwand.