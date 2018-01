Liveblog teruglezen: Verdachten gruwelijke mishandelingen op Flakkee voor rechter

Zes verdachten van zware mishandelingen op Goeree-Overflakkee stonden maandag de rechter. Twee van de drie slachtoffers woonden in een vorm van begeleid wonen van de stichting Sjaloom Zorg uit Dirksland.

De mannen zouden ook seksueel zijn misbruikt. Ze werden bewerkt met honkbalknuppels en flessen en ook werden ze gemarteld met onder meer een taser. De slachtoffers durfden lang niets over de mishandelingen te vertellen. De verdachten dreigden hun familieleden te doden, als ze dat wel zouden doen.



Verslaggever Paul Verspeek was aanwezig in de Rotterdamse rechtbank en twitterde over de zaak: