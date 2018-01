Deel dit artikel:











'Ik lees graag boeken over mishandeling en moord' Zilveren Griffel-winnares Maranke Rinck met twee leerlingen uit groep 7

Blauwe Plekken van Anke de Vries, De Griezelbus van Paul van Loon of de ongekend populaire Fantasia reeks van Geronimo Stilton, sommige kinderen lezen wel, maar helaas zijn dat er nog te weinig. In Rotterdam is daarom maandag het landelijke project De Schoolschrijver van start gegaan.

De Schoolschrijver is een intensief traject op scholen waar veel kinderen een taalachterstand hebben. Op basisschool Mozaïek in Rotterdam-West gaat niemand minder dan de winnares van de Zilveren Griffel, Maranke Rinck, het komende half jaar lesgeven. De schrijfster van het boekTangramkat is blij dat er positieve aandacht wordt besteed aan lezen en schrijven: "Lezen is zo ontzettend fijn en hebt er zoveel aan. Met schrijven kun je jezelf ook goed uiten", zegt ze maandagochtend tijdens de feestelijke opening. Ze gaat voortaan iedere vrijdagochtend met de leerlingen op de school aan de slag. Sommigen van hen lezen al wel: "Ik lees graag spannende verhalen over mishandeling of moord", zegt een leerlinge uit groep 7. Haar klasgenootje leest weer iets andere boeken, zoals Jouw leven als Loser en meer grappige verhalen. In hun klas wordt je niet geplaagd als je graag leest: "Kinderen reageren daar niet zo op, bij ons lezen ze wel veel." Basisschool Mozaïek in Rotterdam-West is een van de vijftig scholen waar uiteindelijk 11 duizend kinderen meer gaan lezen en ook creatief gaan schrijven. In totaal doen 48 kinderboekenschrijvers mee met de Schoolschrijver, onder wie Marcel van Driel, Arend van Dam, Maren Stoffels en Lydia Rood.